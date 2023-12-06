Собянин одобрил три инвестиционных проекта, которые дадут Москве более 10 тыс. рабочих мест

Два их них реализуют в ТиНАО В Москве планируется реализовать еще три инвестиционных проекта. Два логистических комплекса появятся в ТиНАО, а в Обручевском районе Москвы возведут многофункциональный офисный комплекс.
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