Молниеносная зачистка, ВС РФ уничтожили 440 боевиков за сутки: Карта специальной военной операции на Украине на 30 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает методично и высокоточно уничтожать живую силу и технику противника на ключевых направлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии