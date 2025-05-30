Молниеносная зачистка, ВС РФ уничтожили 440 боевиков за сутки: Карта специальной военной операции на Украине на 30 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает методично и высокоточно уничтожать живую силу и технику противника на ключевых направлениях.