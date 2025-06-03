Досрочные выборы президента проходят в Южной Корее

В Южной Корее начался основной этап голосования на досрочных выборах президента страны. По состоянию на 13:00 по местному времени (07:00 мск), явка составила достигла 62,1%, включая досрочное голосование и основной день, во вторник, 3 июня 2025 года, ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.