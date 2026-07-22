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Газета.ру

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Врач Новоселов: неправильный образ жизни навредит здоровью мозга

Врач Новоселов: неправильный образ жизни навредит здоровью мозга

На состояние головного мозга влияют многие факторы, в том числе время - каждые 10 лет разрушается около 3% нейронов (главные электрически возбудимые клетки, отвечающие за прием, обработку, хранение и передачу информации) в разных областях.

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