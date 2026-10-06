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SPLETNIK

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Меган Маркл показала видео с дочерью и рассказала о своём детстве

Меган Маркл показала видео с дочерью и рассказала о своём детстве

45-летняя Меган Маркл в честь восьмилетия своего бренда As Ever показала архивное видео с дочерью от принца Гарри, пятилетней Лилибет, и рассказала о своём детстве: с восьми лет она начала заниматься предпринимательством.

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