Owlcat Games анонсировала ролевой боевик The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect — первый тре...

Owlcat Games анонсировала ролевой боевик The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect — первый трейлер и подробностиВслед за недавним тизером разработчики из Owlcat Games на презентации Future Games Show: Summer Showcase 2025 анонсировали ещё одну находящуюся у себя в производстве игру.