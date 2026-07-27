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Цветок на чёрном фоне

Цветок на чёрном фоне

Есть вещи, которые существуют слишком давно, чтобы их замечать. Жостовский поднос — именно такая. Он стоит на кухне, он висит на стене, он появляется в корпоративных подарках к Новому году и больше ни о чём не напоминает, кроме самого себя.

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