Цветок на чёрном фоне

Есть вещи, которые существуют слишком давно, чтобы их замечать. Жостовский поднос — именно такая. Он стоит на кухне, он висит на стене, он появляется в корпоративных подарках к Новому году и больше ни о чём не напоминает, кроме самого себя.
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