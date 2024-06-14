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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оргкомитет Парижа-2024 потребовал у французской компании с 30-летней историей сменить название

Компания Les Olympiades, расположенная на севере Франции в городе Сок и занимающаяся производством товаров для спорта, получила уведомление от организаторов Олимпиады в Париже о том, что используемое ей название является нарушением прав интеллектуальной собственности Олимпийских игр.

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