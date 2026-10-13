Володин: регионам следует перенять модель ГД по распределению должностей в комитетах  

Региональным парламентам правильно прислушаться к поручению Президента России Владимира Путина и реализовать модель, сформированную в ГД, когда часть руководящих должностей в комитетах распределена между представителями оппозиционных фракций, заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.