Этот день в авиации. 24 марта

1843 - За 60 лет до изобретения аэроплана и почти за целое столетие до открытия первых линий воздушного сообщения, в английский парламент был внесен билль (законопроект) об учреждении «Воздушного транспортного общества».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии