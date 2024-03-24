Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Просто удивительно, как они вообще находят цель и свой аэродром. Вот так вот живешь себе живешь и бац по башке авиабо...Как Ту-22 случайн...
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Этот день в авиации. 24 марта

Этот день в авиации. 24 марта

1843 - За 60 лет до изобретения аэроплана и почти за целое столетие до открытия первых линий воздушного сообщения, в английский парламент был внесен билль (законопроект) об учреждении «Воздушного транспортного общества».

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Комментарии
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Юрий Баканов
Спасибо за отличную подборку.
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