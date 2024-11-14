«Вашингтон» проиграл «Торонто» в овертайме (3:4), ведя 3:1 к 56-й минуте

«Вашингтон» упустил победу в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 ОТ). К 56-й минуте «Кэпиталс» вели со счетом 3:1, но сначала форвард «Лифс» Вильям Нюландер сократил отставание до минимума (2:3), а на 60-й минуте Митч Марнер забил в большинстве (3:3), переведя игру в овертайм.