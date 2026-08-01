Литва вызовет представителя РФ из-за повреждения здания посольства в Киеве Глава МИД Литвы Кястутис Будрис написал в социальной сети, что .
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Литва вызовет представителя РФ из-за повреждения здания посольства в Киеве Глава МИД Литвы Кястутис Будрис написал в социальной сети, что .
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