"Продали машину без спроса". Барнаульцы обвиняют автосалон в мошенничестве

Барнаульцы идут в полицию с жалобами на автосалон "Автосила", где им якобы незаконно обменяли машины Сразу несколько барнаульцев обвинили салон "Автосила" в том, что тот без разрешения передал их машины другим людям.
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