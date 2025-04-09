Министр спорта провела рабочую встречу с Главой Республики Крым с Ильёй Авербухом

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с серебряным призёром Олимпийских игр, двухкратным чемпионом мира, чемпионом Европы, чемпионом России, российским продюсером ледовых проектов, руководителем школы зимних видов спорта «Наследие» Ильёй Авербухом.
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