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Министр спорта провела рабочую встречу с Главой Республики Крым с Ильёй Авербухом

Министр спорта провела рабочую встречу с Главой Республики Крым с Ильёй Авербухом

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с серебряным призёром Олимпийских игр, двухкратным чемпионом мира, чемпионом Европы, чемпионом России, российским продюсером ледовых проектов, руководителем школы зимних видов спорта «Наследие» Ильёй Авербухом.

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