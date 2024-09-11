Valve сделала общедоступным обновление семейных групп Steam В начале этого года V...

Valve сделала общедоступным обновление семейных групп SteamВ начале этого года Valve начала тестировать новые версии своего устаревшего Family Sharing и других функций, связанных с семьей, и недавно сделала их доступными всем пользователям.
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