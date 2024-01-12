Blizzard расскажет 16 января о 3-м сезоне Diablo 4, а 18 проведёт специальный стрим В св...

Blizzard расскажет 16 января о 3-м сезоне Diablo 4, а 18 проведёт специальный стримВ связи с предстоящим выпуском третьего сезона Diablo 4 команда разработчиков игры примет участие в прямой трансляции Developer Update, чтобы раскрыть более подробную информацию о предстоящем обновлении популярной ARPG.
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