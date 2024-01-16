В Крыму выставили на продажу редчайшую санитарную «Волгу»

В Симферополе продают раритетную карету скорой помощи на базе «Волги» 1966 года выпуска. ГАЗ−22Д — это универсал в санитарной модификации, у которого вместо заднего дивана установлена перегородка, а за ней имеется место для 180-сантиметровых носилок, два стационарных и одно откидное кресло.
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