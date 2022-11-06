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Швентек прошла групповой этап итогового турнира, отдав всего 13 геймов – это второй результат в истории

Первая ракетка мира Ига Швентек без поражений прошла групповой этап итогового турнира WTA. В матчах с Дарьей Касаткиной, Каролин Гарсия и Кори Гауфф полька отдала всего 13 геймов.

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