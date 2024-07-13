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Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Чанчунь Ятай»

Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Чанчунь Ятай»

Чемпионат Китая 19-й тур Шанхай Шеньхуа – Чанчунь Ятай Дата проведения 13 июля, 15.00, «Shanghai Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица чемпионата Китая Статистика чемпионата Китая Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив.

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