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Офис Зеленского посчитал нужным опубликовать справку о его огромных доходах

Офис Зеленского посчитал нужным опубликовать справку о его огромных доходах

Задекларированные доходы президента Украины значительно сократились, но всё ещё велики.Офис президента Украины сообщил о том, что за 2022-й год Владимир Зеленский и его семья заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов).

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