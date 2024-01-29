Офис Зеленского посчитал нужным опубликовать справку о его огромных доходах

Задекларированные доходы президента Украины значительно сократились, но всё ещё велики.Офис президента Украины сообщил о том, что за 2022-й год Владимир Зеленский и его семья заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов).
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