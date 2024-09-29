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Политика как она есть

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Захарова заявила, что очередь к Лаврову после речи в ООН была не впервые

Захарова заявила, что очередь к Лаврову после речи в ООН была не впервые

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя очередь к министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову после его выступления на Генассамблее ООН, заявила, что это происходит не впервые, и назвала это «хорошей ооновской традицией».

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