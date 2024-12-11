«Миллионная армия врага готовится, контрнаступление не блеф»: Осталось всего 10 км, Россия стремительно продвигается и может потребовать новую область: Карта боевых действий на Украине, 11.12.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 11 декабря 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 11.
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