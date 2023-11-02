Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ уничтожили немецкий Leopard на Запорожском направлении

ВС РФ уничтожили немецкий Leopard на Запорожском направлении

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения танка Leopard немецкого производства, стоящего на вооружении вооруженных формирований украинских националистов на Запорожском направлении.

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