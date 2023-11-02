ВС РФ уничтожили немецкий Leopard на Запорожском направлении

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения танка Leopard немецкого производства, стоящего на вооружении вооруженных формирований украинских националистов на Запорожском направлении.
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