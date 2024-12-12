«Это немыслимо. Никогда не видел такого в НБА». Стив Керр ошарашен фолом, решившим матч в пользу «Хьюстона»

Решающими стали два штрафных броска Джейлена Грина на последних секундах. «Никогда не видел фола на игроке без мяча в ситуации спорного на расстоянии в 25 метров от нашей корзины, когда речь идет о победе в матче.
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