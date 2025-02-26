Совфед одобрил закон о засекречивании данных о проверках недвижимости

Благодаря изменениям в законодательстве, собственник недвижимости не узнает о факте проверки его объекта сотрудниками Росфинмониторинга, теперь эта информация будет относиться к закрытой Совет Федерации одобрил закон о запрете на получение собственниками недвижимости информации о проверках принадлежащих им объектов, проводимых Росфинмониторингом.