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Совфед одобрил закон о засекречивании данных о проверках недвижимости

Совфед одобрил закон о засекречивании данных о проверках недвижимости

Благодаря изменениям в законодательстве, собственник недвижимости не узнает о факте проверки его объекта сотрудниками Росфинмониторинга, теперь эта информация будет относиться к закрытой Совет Федерации одобрил закон о запрете на получение собственниками недвижимости информации о проверках принадлежащих им объектов, проводимых Росфинмониторингом.

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