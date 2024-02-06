Распространенный консервант способен навредить кишечнику: исследование

Ученые выяснили, что распространенный пищевой консервант может нанести вред кишечнику. Низин (Е234) — популярный антимикробный консервант, который используют практически во всем: от пива и мясных продуктов до сыров и соусов.
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