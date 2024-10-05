Nikolia Vovchenko

Афтер или как там тебя...Ты и в самом деле не понимаешь или только придуриваешься..!?Ты,вообще о чём пишешь"...оградки в "своём"огрызке"?Не должно быть никаких"заборчиков"и "оградок",тем более для"огрызков".Оставив хоть 1м для бендеровцев,ты оставляешь рассадник для новой войны против русского народа