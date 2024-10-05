Сегодня прочитала вариант развития событий после нашей победы. Мол, Хохлорай (я это замечательное определение, равно как и другие своровала у одного из авторов) будет в постоянной вражде с нами.
Хохлорай
Комментарии
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М
Мария
На Царёва и Монтян зря наезжаете. Зачем Вы это делаете?
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13 час.
Nikolia Vovchenko
Афтер или как там тебя...Ты и в самом деле не понимаешь или только придуриваешься..!?Ты,вообще о чём пишешь"...оградки в "своём"огрызке"?Не должно быть никаких"заборчиков"и "оградок",тем более для"огрызков".Оставив хоть 1м для бендеровцев,ты оставляешь рассадник для новой войны против русского народа
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6 час.
Пульхерия Djem
Не надо равнять ЦАРЁВА и монтян.
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2 час.
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