СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Дугиль
    Кукловоды - всегда британцы.Что будет после н...
  • radiofree
    По заслугам и награда!На земле обетованной
  • Пульхерия Djem
    Не надо равнять ЦАРЁВА и монтян.Хохлорай

Хохлорай

Хохлорай

Сегодня прочитала вариант развития событий после нашей победы. Мол, Хохлорай (я это замечательное определение, равно как и другие своровала у одного из авторов) будет в постоянной вражде с нами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
На Царёва и Монтян зря наезжаете. Зачем Вы это делаете?
Ответить
13 час.
Nikolia Vovchenko
Афтер или как там тебя...Ты и в самом деле не понимаешь или только придуриваешься..!?Ты,вообще о чём пишешь&quot;...оградки в &quot;своём&quot;огрызке&quot;?Не должно быть никаких&quot;заборчиков&quot;и &quot;оградок&quot;,тем более для&quot;огрызков&quot;.Оставив хоть 1м для бендеровцев,ты оставляешь рассадник для новой войны против русского народа
Ответить
6 час.
Пульхерия Djem
Не надо равнять ЦАРЁВА и монтян.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх