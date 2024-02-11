Юрист Анцелиович заявила о поиске причастных к допинговому делу Валиевой

Юрист Анна Анцелиович, говоря о поиске причастных к допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит расследование, которое является обязательным, если дело касается несовершеннолетнего атлета, а также рассказала о вероятной уголовной ответственности.
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