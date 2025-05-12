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Сэм Куинн: «Вторая атака в истории свелась к схеме «дайте мяч Доновану Митчеллу, и пусть он все решает сам»

«Кэвз» уступают 1-3. «Возможны ли здесь коррективы? Безусловно. «Кэвз» практически отказались от схемы с двумя «большими» в ответ на попадания «Индианы» в 4-й игре.

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