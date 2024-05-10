360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Ну и чë приперся? Пискун!Вернувшийся в РФ ...
  • Сергей
    всех в одну бочку, с родаками вместе, и в цемент!!! Хватит с ними сопли жевать !!!!!!Baza: ФСБ в Волго...
  • егор
    А кто такой Козловский?......Ещё и Пугачёву эту старую кошелку поздравляет!не понял товарищ видно до сих пор что стра...Вернувшийся в РФ ...

Мишустин включил модернизацию поликлиник в программу нового кабмина

Мишустин включил модернизацию поликлиник в программу нового кабмина

Работы по полной модернизации первичного звена здравоохранения проведут в ближайшие шесть лет. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
А врачей, медсестёр искусственно выведут. Что он то это, то дороги, то ещё что обещает? Знает, что останется? А раньше то что не обещал и, главное, не делал? Жаль, что не те, кому обещают и о том сразу забывают, определяют быть или не быть в привычном кресле чиновнику.
Ответить
16 час.
LD
Leon Dan
Недавно уже модернизировали. Получилось, мягко говоря, забавно. Но есть и более подходящее процессуальное слово. Хотят повторить и &quot;углубить&quot; и &quot;усилить&quot;?
Ответить
13 час.
В
Василий
&quot;Работы по полной модернизации первичного звена здравоохранения проведут в ближайшие шесть лет.&quot; - как сказал по этому поводу известный фольклорный герой, - &quot;... за это время сдохнет ишак или падишах&quot;
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх