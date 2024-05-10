Мишустин включил модернизацию поликлиник в программу нового кабмина

А Кудасов

А врачей, медсестёр искусственно выведут. Что он то это, то дороги, то ещё что обещает? Знает, что останется? А раньше то что не обещал и, главное, не делал? Жаль, что не те, кому обещают и о том сразу забывают, определяют быть или не быть в привычном кресле чиновнику.