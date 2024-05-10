Работы по полной модернизации первичного звена здравоохранения проведут в ближайшие шесть лет. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин.
Мишустин включил модернизацию поликлиник в программу нового кабмина
Комментарии
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А Кудасов
А врачей, медсестёр искусственно выведут. Что он то это, то дороги, то ещё что обещает? Знает, что останется? А раньше то что не обещал и, главное, не делал? Жаль, что не те, кому обещают и о том сразу забывают, определяют быть или не быть в привычном кресле чиновнику.
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16 час.
LD
Leon Dan
Недавно уже модернизировали. Получилось, мягко говоря, забавно. Но есть и более подходящее процессуальное слово. Хотят повторить и "углубить" и "усилить"?
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13 час.
В
Василий
"Работы по полной модернизации первичного звена здравоохранения проведут в ближайшие шесть лет." - как сказал по этому поводу известный фольклорный герой, - "... за это время сдохнет ишак или падишах"
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11 час.
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