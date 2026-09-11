Банк России сохранит ключевую ставку 11 сентября на уровне 14%

11 сентября Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Партнер NF Group Марина Малахатько ожидает осторожного подхода в денежно-кредитной политике, учитывая инфляционные факторы.
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