Отпуск по уходу за ребенком можно разделить между родственниками

Если у папы доход выше, выгоднее оформить пособие на него, чтобы семья получала больше Дмитрий Свищев, депутат Госдумы от ЛДПР, сообщил РИА Новости, что отпуск по уходу за ребенком до трех лет можно распределить между членами семьи.