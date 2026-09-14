Отпуск по уходу за ребенком можно разделить между родственниками

Если у папы доход выше, выгоднее оформить пособие на него, чтобы семья получала больше Дмитрий Свищев, депутат Госдумы от ЛДПР, сообщил РИА Новости, что отпуск по уходу за ребенком до трех лет можно распределить между членами семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым