Российская гандболистка Дарья Дмитриева признана самым ценным игроком тура в женской Лиге чемпионов

Российская разыгрывающая румынского клуба «Бухарест» Дарья Дмитриева признана самым ценным игроком второго тура женской гандбольной Лиги чемпионов.
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