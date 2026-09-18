Азат Кутлушин рассказал, как русское вино завоевывает Турцию

Азат Кутлушин отметил, что русское вино практически неизвестно в Турции. Для продвижения необходимы дегустации и презентации.
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