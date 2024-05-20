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NYT: за 2024 год РФ получила больше территорий, чем ВСУ смогли вернуть

NYT: за 2024 год РФ получила больше территорий, чем ВСУ смогли вернуть

За прошедший период 2024 года российские войска в ходе наступательных действий получила больше территории, чем соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли вернуть во время контрнаступления прошлым летом.

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