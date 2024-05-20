NYT: за 2024 год РФ получила больше территорий, чем ВСУ смогли вернуть

За прошедший период 2024 года российские войска в ходе наступательных действий получила больше территории, чем соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли вернуть во время контрнаступления прошлым летом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии