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“Плохие парни 4” перенесли: фильм выйдет на неделю раньше – 7 июня Как сообщае...

“Плохие парни 4” перенесли: фильм выйдет на неделю раньше – 7 июня Как сообщае...

“Плохие парни 4” перенесли: фильм выйдет на неделю раньше – 7 июняКак сообщает издание Deadline, студия Sony Pictures приняла решение перенести фильм Плохие парни 4 с 14 июня на неделю раньше – теперь выход фильма в кинопрокат состоится 7 июня.

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