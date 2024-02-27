“Плохие парни 4” перенесли: фильм выйдет на неделю раньше – 7 июня Как сообщае...

“Плохие парни 4” перенесли: фильм выйдет на неделю раньше – 7 июняКак сообщает издание Deadline, студия Sony Pictures приняла решение перенести фильм Плохие парни 4 с 14 июня на неделю раньше – теперь выход фильма в кинопрокат состоится 7 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)