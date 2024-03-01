Две картинки и немного текста. А это карта, где отмечены места еврейских погромов во времена Российской империи, как видим, львиная доля оных происходила на той территории, которую позже стало принято называть Украиной.
Израиль немного торгует Холокостом?
Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
Oczywiście, że handlują od 1945 roku... Wykorzystują holokaust do szantaży,manipulacji i wyłudzeń ...☹️☹️
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45 мин.
Андрей Зарубкин
Евреи всегда стремятся поработить соседние народы. За это их не любят во всем мире.
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25 мин.
АЗ
Андрей Зарубкин
В книге Солженицина "200 лет вместе" запомнилось, что во всех еврейских погромах оружие обычно было у евреев.
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23 мин.
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