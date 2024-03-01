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Израиль немного торгует Холокостом?

Израиль немного торгует Холокостом?

Две картинки и немного текста. А это карта, где отмечены места еврейских погромов во времена Российской империи, как видим, львиная доля оных происходила на той территории, которую позже стало принято называть Украиной.

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Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
Oczywiście, że handlują od 1945 roku... Wykorzystują holokaust do szantaży,manipulacji i wyłudzeń ...☹️☹️
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45 мин.
Андрей Зарубкин
Евреи всегда стремятся поработить соседние народы. За это их не любят во всем мире.
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25 мин.
АЗ
Андрей Зарубкин
В книге Солженицина &quot;200 лет вместе&quot; запомнилось, что во всех еврейских погромах оружие обычно было у евреев.
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23 мин.

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