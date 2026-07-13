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ФедералПресс

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Россия нашла огромные запасы золота: во Франции удивились трюку Кремля с драгметаллом

Россия нашла огромные запасы золота: во Франции удивились трюку Кремля с драгметаллом

МОСКВА,13 июля, ФедералПресс. Золото в последнее время вновь начало играть важную роль в мировой финансовой системе, оно стало убежищем для инвесторов и центральных банков на фоне текущей геополитической нестабильности.

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