Происшествия
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Происшествия

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Полицейскими Кабардино-Балкарии пресечена деятельность местного жителя, культивировавшего наркосодержащие растения

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК МВД по КБР установлен житель села Кенже, подозреваемый в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства и хранении наркотиков.

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