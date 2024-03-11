«Кристаллизация» лидеров. В первенстве России три явных претендента на золото: «Зенит», «Краснодар» и «Динамо»

Вершина таблицы обрела именно такой облик после матчей 20-го тура. А 20-й тур — это ровно две трети чемпионата страныТри клуба оторвались от преследователей — ЦСКА, «Локо» и «Спартака» — на шесть и семь очков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии