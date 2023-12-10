Райан Гарсия: «Побью Хейни. Я слишком хорошо его знаю»

«Хейни, без сомнения, силен, но я знаю его слишком хорошо. Я побью его. Сегодня у него все классно, поздравляю, но в этом году мы будем править! Это был Дэвин во всей своей красе, но его лучшее умение – это способность усыпить людей, которые смотрят его бои.