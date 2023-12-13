ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Если процент прибыли будет меньше, чем ставка рефинансирования, предприятие просто закроют.Яйцами по Путину ...
  • Анна Лисовская
    "«Айдар» атаковал ВСУ, приняв их за военных РФ." Вот же, любят хохлы сами себя...)))Что будет, если х...
  • Сергей Алексеев
    Нужно один раз выпустить закон об ограничении процента прибыли и лучше работать налоговой службе. Можно с прибыли бол...Яйцами по Путину ...

Украина готова и "поскакать и поплясать" под дудку Евросоюза: Киевский режим признал готовность к унижениям

Украина готова и "поскакать и поплясать" под дудку Евросоюза: Киевский режим признал готовность к унижениям

Гений про злодейства Зеленский в Аргентине Что-то прямо читаю вот эти новости и плАчу, честное слово.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Шлыков
В ес смотрят на них как на дурачков,хотя и сами далеко от них не ушли.Давайте принимайте нищебродов,быстрее загнётесь.
Ответить
22 час.
Наталья Волкова
Да пусть скачут, другого не умеют делать
Ответить
20 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Они делают то, что умеют.Скачут, хохмят, рожи корчат.Совесть-то давно потеряли и теперь из голов выкатываются последние шарики. Вот так и живут.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх