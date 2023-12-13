Украина готова и "поскакать и поплясать" под дудку Евросоюза: Киевский режим признал готовность к унижениям

Гений про злодейства Зеленский в Аргентине Что-то прямо читаю вот эти новости и плАчу, честное слово.
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