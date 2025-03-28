Король Карл III отменил встречи из-за побочных эффектов от лечения рака

Global Look Press/Pool/Keystone Press Agency Король Великобритании Карл III отменил мероприятия в пятницу, 28 марта, из-за ухудшения состояния здоровья в результате побочных эффектов от лечения рака, сообщили в Букингемском дворце.
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