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Для возвращения «Куньлуня» в Китай в следующем сезоне нет предпосылок. Обсуждалось выступление команды на 12-тысячной арене в Пекине, но стадион занят другими видами спорта («Матч ТВ»)

Ранее о такой возможности сообщалось. Отмечалось, что делегация с Александром Крыловым должна отправиться в Китай для обсуждения вопроса.

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