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Театр абсурда

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«Ловушка для дураков»: Как США кинули весь мир с ВТО

«Ловушка для дураков»: Как США кинули весь мир с ВТО

Стоит ли России оставаться в ВТО, в которую мы так стремились, и где нас обманули? Дмитрий Родионов На фото: глава Минэкономразвития России Максим Решетников (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) Материал комментируют: Всеволод Шимов У некоторых членов Всемирной торговой организации есть ощущение, будто США их обманули, пообещав взаимовыгодное сотрудничество после вступления в организацию, утверждает глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

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