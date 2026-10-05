«Ловушка для дураков»: Как США кинули весь мир с ВТО

Стоит ли России оставаться в ВТО, в которую мы так стремились, и где нас обманули? Дмитрий Родионов На фото: глава Минэкономразвития России Максим Решетников (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) Материал комментируют: Всеволод Шимов У некоторых членов Всемирной торговой организации есть ощущение, будто США их обманули, пообещав взаимовыгодное сотрудничество после вступления в организацию, утверждает глава Минэкономразвития России Максим Решетников.