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Карим Халили: «Думаю, в России все биатлонисты смотрят Кубок мира, скучают и хотят участвовать»

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о желании выступать на Кубке мира. «Кубок мира? Смотрю, да.

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