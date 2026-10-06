Пляжи Кинерета снова открыты!

После получения результатов анализов, соответствующих норме, Министерство здравоохранения сообщает о снятии предупреждения о нежелательности купания на пляжах Цинбари, Цемах и Гофра на озере Кинерет .
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