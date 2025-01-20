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Срочно! Взрывы и пожар в Казани: ВСУ атаковали шесть российских регионов

Срочно! Взрывы и пожар в Казани: ВСУ атаковали шесть российских регионов

Украинские беспилотники нацелились на местный завод этой ночью — все дроны были успешно нейтрализованы, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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