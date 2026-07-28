«Работаем на результат»: в Дрожжановском районе подвели итоги пятилетней работы

Фото предоставлено Гулией Фаизовой Развитие социальной инфраструктуры, дорожное строительство, модернизация учреждений образования и здравоохранения, а также поддержка участников специальной военной операции стали главными темами форума «Работаем на результат!», который прошел в Дрожжановском районе.
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