«Работаем на результат»: в Дрожжановском районе подвели итоги пятилетней работы

Фото предоставлено Гулией Фаизовой Развитие социальной инфраструктуры, дорожное строительство, модернизация учреждений образования и здравоохранения, а также поддержка участников специальной военной операции стали главными темами форума «Работаем на результат!», который прошел в Дрожжановском районе.