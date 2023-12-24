Рэперша Карди Би разгромила арендованный особняк и попала под суд

Американская рэп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) вместе с бывшим мужем, рэпером Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус) разгромили особняк, который арендовали вместе.
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